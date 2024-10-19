Глава «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о смене гражданства Сантосом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появившуюся информацию о получении гражданства РФ защитником и капитаном клуба Дугласом Сантосом.

«Я ещё раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители. Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду», — приводит слова Медведева «РБК Спорт».

О том, что 30-летний защитник и капитан сине-бело-голубых близок к получению российского гражданства сообщил журналист Иван Карпов. Якобы после получения паспорта РФ футболист перестанет быть легионером в РПЛ.