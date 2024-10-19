Лапорта назвал истинную цену, за которую «Барселона» купила Ольмо

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскрыл цену, за которую каталонский клуб приобрёл 26-летнего атакующего полузащитника Даниэля Ольмо у «РБ Лейпциг» минувшим летом.

«[Раньше] У нас были проблемы с инвестициями, но наш спортивный директор справился [с этой ситуацией]. Единственными нашими покупками стали Ольмо и Пау Виктор. Мы обсуждали сумму в € 50 млн для больших приобретений, но Ольмо обошёлся нам в € 47 млн», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что сине-гранатовые заплатили за испанского футболиста € 55 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ольмо составляет € 60 млн.

Материалы по теме Президент «Барселоны»: работа Деку позволила сократить расходы на зарплаты на € 160 млн

Самый дорогой трансфер в истории футбола: