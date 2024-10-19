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Защитник «Динамо» Мх Шумахов назвал команду, с которой было сложнее всего играть

Защитник «Динамо» Мх Шумахов назвал команду, с которой было сложнее всего играть
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Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал, с какой командой было тяжелее всего играть в нынешнем сезоне.

«Если честно, то против «Локомотива» играть мне понравилось, несмотря на то что мы проиграли. Именно против них было сложнее всего. Это тренерская команда, они знают, что делать на поле», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

Махачкалинцы играли с «Локомотивом» 10 августа в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.

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