Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Брентфорд» заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 18 очков за семь игр.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
У тен Хага возникали разногласия с игроками «МЮ» из-за его уровня английского языка — ESPN

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android