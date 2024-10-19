«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Брентфорд» заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 18 очков за семь игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: