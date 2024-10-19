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Юран: печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры

Юран: печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры
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Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
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X
П2

– Какие ожидания от тренерской дуэли Станкович – Мусаев?
– Турнирную таблицу посмотрите, там всё показано. Сейчас почему-то мы вектор сделали на иностранных тренеров. Я не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры. Самоуважение должно быть.

– Как относитесь к Станковичу?
– А кого он тренировал? «Сампдорию»? Сколько тренировал? За тренера всегда говорит результат. А у нас почему-то он тренирует топ-клуб, – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, Станкович занимал должность главного тренера «Сампдории» с 2022 по 2023 год. Затем, с сентября 2023 года по июнь 2024 года, 46-летний специалист возглавлял «Ференцварош». Также с 2019 по 2022 год Станкович тренировал «Црвену Звезду». Минувшим летом сербский специалист возглавил «Спартак».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Краснодар» заработал 27 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.

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