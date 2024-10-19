Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал об адаптации в клубе

Новый главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал о процессе адаптации после смены клуба.

«Хорошее состояние – и эмоциональное, и физическое. Нам надо здесь сделать какие-то правки, своё видение, улучшить позиционную атаку. За то время, что мы здесь, считаю, что неплохо освоился. По крайней мере базу, ребят удалось хорошо узнать.

Что касается схемы игры, она гибкая. Можно по-разному её называть: и 3-4-3, и 5-2, но, если один защитник выходит вперёд, она меняется. Давайте наберёмся терпения, посмотрим. Стартовый состав сегодня один, завтра другой. Ребята одинаковые, все с большим желанием играть», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы объявили о назначении Гончаренко на пост главного тренера 9 октября.

Гончаренко возглавлял «Урал» с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Также за свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре» и «Кубани».