Эдуард Мор: Батракову рано уезжать в Европу, он должен ехать уже игроком старта

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о возможном переходе 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в клуб из Европы.

«Батракову ещё рано уезжать в Европу. Он должен ехать уже игроком старта. Уехал талантливый Захарян, за которого мы все рады, но всё равно его будут довольно долго доводить до основного состава. Если ехать, то на место в стартовом составе. Я не вижу смысла ехать Батракову в условный «Сосьедад» и ещё три года там адаптироваться, получать и так далее. Лучше плотно встать на ноги и поехать уже игроком стартового состава», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.