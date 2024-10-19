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Сергей Овчинников назвал имя самого прогрессивного российского тренера

Сергей Овчинников назвал имя самого прогрессивного российского тренера
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Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Сергей Овчинников назвал нынешнего главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова самым прогрессивным российским тренером.

— Кто из более молодых тренеров производит на вас наибольшее впечатление?
— Михаил Галактионов. Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер, — приводит слова Овчинникова Sport24.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков по результатам 11 матчей.

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