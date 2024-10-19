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Джек Грилиш назвал самого сложного соперника, против которого ему приходилось играть

Джек Грилиш назвал самого сложного соперника, против которого ему приходилось играть
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на вопрос о самом сложном сопернике, против которого ему приходилось играть.

«Это Кайл [Уокер]. Он невероятный защитник: быстрый, сильный. Его крайне трудно обыграть «один в один».

[Аарон] Ван-Биссака? Да [я бы включил его в тройку лучших]. Он действительно хорош в защите.

Карвахаль? Мы столько раз играли друг против друга и провели много хороших матчей. Да, но я думаю, что мы оба раздражители для соперников. Его карьера говорит сама за себя, она невероятна», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

До перехода в «Манчестер Сити» в 2021 году Грилиш выступал за «Астон Виллу», чьим воспитанником он является.

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