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Игрок «Шахтёра» сделал тату с именем дочери. Позднее выяснилось, что она не его ребёнок

Игрок «Шахтёра» сделал тату с именем дочери. Позднее выяснилось, что она не его ребёнок
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20-летний бразильский защитник «Шахтёра» Винисиус Тобиас сделал татуировку с именем своей новорождённой дочери Майте. Он нанёс на своё тело надпись «Я тебя люблю». Однако спустя неделю выяснилось, что он не является биологическим отцом ребёнка.

Позднее супруга футболиста Ингрид Лима рассказала в социальных сетях, что Тобиас не является отцом её дочери. Она пояснила, что имела отношения с другим мужчиной и изначально просила футболиста не публиковать информацию до результатов ДНК-теста.

«Мы оба двигались дальше. В это время появилась Майте, мы решили сделать тест ДНК, и оказалось, что это не дочь Винисиуса», — заявила супруга футболиста.

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