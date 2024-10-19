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Дуглас Сантос останется в статусе легионера РПЛ после получения гражданства РФ

Дуглас Сантос останется в статусе легионера РПЛ после получения гражданства РФ
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Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос останется в статусе легионера в РПЛ после получения гражданства РФ.

«Легионер — cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА. Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О том, что 30-летний защитник и капитан сине-бело-голубых близок к получению российского гражданства, сообщил журналист Иван Карпов.

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