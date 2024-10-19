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Флик заявил, что Щенсны не сыграет в матче Ла Лиги с «Севильей»

Флик заявил, что Щенсны не сыграет в матче Ла Лиги с «Севильей»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, кто займёт место в воротах сине-гранатовых в ближайшем матче испанской Примеры с «Севильей», который состоится завтра, 20 октября.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я рад, что Щенсны считает, что он находится на высоте. Но нет причин менять вратаря. Завтра сыграет Иньяки [Пенья]», — приводит слова Флика Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Флик намерен включить Щенсного в стартовый состав на матч с «Севильей», поскольку рассчитывал, что голкипер наберёт оптимальную форму во время паузы на игры сборных.

Матч «Барселона» — «Севилья» начнётся в 22:00 по московскому времени.

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