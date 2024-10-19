Олег Терёхин: травма Дзюбы испортила картину матча «Акрон» — «Зенит»

Футбольный эксперт Олег Терёхин прокомментировал разгромное поражение тольяттинского «Акрона» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (0:5).

«В «Зените» футболисты на две головы сильнее, чем в «Акроне». Только по какой-то случайности тольяттинцы могли сыграть вничью, счёт закономерен. Травма Дзюбы в начале игры испортила картину матча. Все хотели посмотреть, в каком состоянии Артём. Клуб взял Дзюбу, сразу к «Акрону» такое внимание. Вряд ли Дзюба как-то удивил бы в игре с «Зенитом», но точно помог бы тольяттинцам. Он является лидером и мог подсказать в каких-то моментах», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.