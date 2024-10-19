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Таранов: «Динамо» Махачкала хорошо играет дома и может доставить ЦСКА проблемы

Таранов: «Динамо» Махачкала хорошо играет дома и может доставить ЦСКА проблемы
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Бывший защитник московского ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится сегодня, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что ЦСКА потеряет очки в матче с махачкалинским «Динамо». «Динамо» Махачкала хорошо играет дома и может доставить проблем, но армейцы с минимальным преимуществом должны одержать победу на выезде. Главная проблема ЦСКА может возникнуть из-за недооценки соперника. Хотя я сомневаюсь, что армейцы могут совершить эту ошибку», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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