Таранов: «Динамо» Махачкала хорошо играет дома и может доставить ЦСКА проблемы

Бывший защитник московского ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится сегодня, 19 октября.

«Не думаю, что ЦСКА потеряет очки в матче с махачкалинским «Динамо». «Динамо» Махачкала хорошо играет дома и может доставить проблем, но армейцы с минимальным преимуществом должны одержать победу на выезде. Главная проблема ЦСКА может возникнуть из-за недооценки соперника. Хотя я сомневаюсь, что армейцы могут совершить эту ошибку», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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