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Флик высказался о травме Ямаля, полученной им в сборной Испании

Флик высказался о травме Ямаля, полученной им в сборной Испании
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно травмы крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, полученной им в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Испания — Дания (1:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

«Я благодарю тренера [сборной Испании] за то, что он не заставил играть Ямаля во втором матче [с Сербией]. Ламин в порядке.

Мы не просили Федерацию вернуть Ламина. Я понимаю, что это непростое решение для тренера, ведь сам возглавлял сборную. Для Ламина большая честь играть за свою страну. Тренер национальной команды сделал всё правильно», — приводит слова Флика Sport.es.

После матча с Данией нападающий вернулся в «Барселону» и не был задействован в игре с Сербией (3:0).

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