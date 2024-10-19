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Хаби Алонсо заявил, что Мукиэле не будет наказан за поездку с Мбаппе в Швецию

Хаби Алонсо заявил, что Мукиэле не будет наказан за поездку с Мбаппе в Швецию
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался относительно поездки крайнего защитника леверкузенского клуба Норди Мукиэле в Стокгольм в компании нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, после которой в СМИ появилась информация о возможной причастности капитана сборной Франции к изнасилованию девушки, произошедшему в отеле.

«Он [Мукиэле] не будет наказан. Мы с Норди кратко обменялись мнениями по этому поводу. Ему было предоставлено четыре дня отдыха. Его не за что наказывать. Я не вдавался в подробности относительно пребывания Мукиэле в Швеции», — приводит слова Алонсо RMC Sport.

Ранее шведские СМИ сообщали, что местная полиция открыла дело об изнасиловании, в качестве подозреваемого по которому проходит Мбаппе.

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