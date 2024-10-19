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«Он может на поле всё». Игрок «Динамо» Мх Шумахов назвал лучшего нападающего РПЛ

«Он может на поле всё». Игрок «Динамо» Мх Шумахов назвал лучшего нападающего РПЛ
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Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал, против какого нападающего ему было тяжелее всего играть в нынешнем сезоне.

«Сложнее всего лично мне было играть против Тюкавина, его назову лучшим. Он сильный нападающий, из тех, кто постоянно что-то может придумать. Тюкавин на поле может всё: он и за спину хорошо открывается, здорово читает игру, может изящно сыграть. Против него реально нелегко играть. Нелегко и интересно», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

Напомним, всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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