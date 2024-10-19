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Игрок «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью с «Лиллем»

Игрок «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью с «Лиллем»
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Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (0:0), который прошёл 18 октября на стадионе «Луи II» в Монако. Отметим, что россиянин провёл на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком встречи по версии статистического портала WhoScored.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Лилль
Лилль
Удаления: Тезе – 61' / нет

«Мы играли лучше соперника. Есть определённое разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Лилль» располагается на четвёртой строчке, заработав 14 очков.

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