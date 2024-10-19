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«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить игрока зимой — источник

«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить игрока зимой — источник
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«Спартак» занимается поиском новой команды для 28-летнего крайнего нападающего Антона Зиньковского. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Спартак» готов расстаться с Зиньковским в зимнее трансферное окно. Главный тренер московского клуба Деян Станкович не возражает против трансфера российского футболиста.

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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