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«Пари НН» — «Ростов»: Царукян вывел хозяев вперёд на 75-й минуте

«Пари НН» — «Ростов»: Царукян вывел хозяев вперёд на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Царукян – 75'     1:1 Осипенко – 90+2'    

На 75-й минуте полузащитник Валерий Царукян вывел «Пари НН» вперёд.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Пари НН» и «Ростов» провели между собой два матча. В игре 6-го тура победу одержали нижегородцы (1:0), а во встрече в рамках 16-го тура сильнее оказались ростовчане (1:0).

После 11 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 11 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на девятой строчке.

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