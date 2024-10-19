Норди Мукиэле мог быть инициатором скандальной поездки Мбаппе в Стокгольм

Крайний защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле, выступающий в составе «Байера» на правах аренды, мог быть инициатором совместной поездки в Стокгольм с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, после которой появилась информация о возможной причастности капитана сборной Франции к изнасилованию девушки. Об этом сообщает RMC Sport.
Согласно данным источника, среди футболистов, выступающих в чемпионате Германии, именно Швеция является наиболее предпочтительным направлением для краткосрочного отдыха. Мукиэле и Мбаппе отправились в Стокгольм во время паузы на матчи сборных, в которых эти игроки не принимали участия.
На текущий момент Мбаппе официально не фигурирует в качестве подозреваемого по делу об изнасиловании, произошедшем в том же отеле, где он проводил время.
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