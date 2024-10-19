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В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян может получить игровое время

В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян может получить игровое время
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Йон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реала Сосьедад», рассказал, когда российский полузащитник Арсен Захарян может вернуться на поле в официальном матче.

«Думаю, у него есть шанс дебютировать в этом сезоне до конца месяца, но он должен завершить каждую тренировочную сессию без боли. Вероятно, он получит несколько минут в кубковой игре 31 октября, но не против «Осасуны», — приводит слова пресс-атташе Metaratings.ru.

Напомним, из-за повреждения лодыжки футболист не выходил на поле с начала текущего сезона. 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн.

Ближайший матч «Реала Сосьедад» состоится 31 октября в рамках Кубка Испании с «Хове Эспаньол».

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