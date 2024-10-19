Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» ушёл от поражения на 90+2-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН»

«Ростов» ушёл от поражения на 90+2-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Царукян – 75'     1:1 Осипенко – 90+2'    

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян. На 90+2-й минуте «Ростов» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Максим Осипенко.

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.

Материалы по теме
Карпин противоречит сам себе. Он странно оценивает уровень «Ростова»
Карпин противоречит сам себе. Он странно оценивает уровень «Ростова»

Видео: главные футбольные дерби России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android