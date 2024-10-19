ЖФК «Зенит» в гостях разгромил «Чертаново» в матче 23-го тура Суперлиги
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Завершился матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Чертаново» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново». В качестве главного арбитра встречи выступила Найля Хасанова. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.
Россия - Суперлига (ж) . 23-й тур
19 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Гживиньска – 23' 0:2 Пантюхина – 45' 0:3 Цыбутович – 64'
Удаления: Каморина – 75' / нет
На 23-й минуте счёт во встрече открыла полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. На 45-й минуте нападающая Екатерина Пантюхина укрепила преимущество сине-бело-голубых, реализовав 11-метровый удар. На 64-й минуте защитница Ксения Цыбутович с передачи Пантюхиной довела счёт до разгромного.
После 21 матча Суперлиги «Зенит» набрал 59 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Чертаново» заработало 16 очков в 22 встречах и располагается на 12-й строчке.
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