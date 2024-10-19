«Локомотив» уверенно обыграл «Рязань-ВДВ» в матче 23-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Олимпиец — Спартак» в Рязани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 36-й минуте. Отличилась полузащитник «Локомотива» Валерия Бизенкова. Второй мяч железнодорожницы забили на 66-й минуте. Его автором стала бразильянка Лаисса Оливейра.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 46 очков. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Рязань-ВДВ» с 17 очками находится на 11-й строчке.