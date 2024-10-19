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«Локомотив» уверенно обыграл «Рязань-ВДВ» в матче 23-го тура женской Суперлиги

«Локомотив» уверенно обыграл «Рязань-ВДВ» в матче 23-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Олимпиец — Спартак» в Рязани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 23-й тур
19 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
Окончен
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Бизенкова – 36'     0:2 Оливейра – 66'    

Первый гол в матче был забит на 36-й минуте. Отличилась полузащитник «Локомотива» Валерия Бизенкова. Второй мяч железнодорожницы забили на 66-й минуте. Его автором стала бразильянка Лаисса Оливейра.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 46 очков. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Рязань-ВДВ» с 17 очками находится на 11-й строчке.

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