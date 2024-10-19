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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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Станкович объяснил отсутствие Зиньковского в заявке на матч с «Краснодаром»

Станкович объяснил отсутствие Зиньковского в заявке на матч с «Краснодаром»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об отсутствии крайнего нападающего Антона Зиньковского в заявке команды на матч 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 19 октября. Также сербский специалист объяснил, почему было принято решение начать игру с тройкой центральных защитников.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'    

— Почему принято решение сыграть в три центральных защитника?
— Потому что я верю в этих футболистов, этот состав, этот матч. Это очень важная для нас игра.

— Почему Зиньковский не попал в заявку?
— Есть другие футболисты, которые сегодня находятся в заявке. Это для меня нормально, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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