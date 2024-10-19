Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Вест Хэм 4:1, результат матча 8-го тура АПЛ 19 октября 2024 года

Гол Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Вест Хэм» в матче 8-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Кудус – 18'     1:1 Кулушевски – 36'     2:1 Биссума – 52'     3:1 Ареола – 55'     4:1 Мин – 60'    
Удаления: нет / Кудус – 86'

На 18-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник лондонского клуба Мохаммед Кудус. На 36-й минуте вингер хозяев Деян Кулушевски восстановил равновесие. На 53-й минуте хавбек Ив Биссума вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 55-й минуте вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола забил гол в свои ворота. На 60-й минуте нападающий «шпор» Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Вест Хэм» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 18 очков за семь игр.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Брата Сон Хын Мина оштрафовали за физическое насилие над ребёнком — Yonhap

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android