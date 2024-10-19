Гол Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Вест Хэм» в матче 8-го тура АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник лондонского клуба Мохаммед Кудус. На 36-й минуте вингер хозяев Деян Кулушевски восстановил равновесие. На 53-й минуте хавбек Ив Биссума вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 55-й минуте вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола забил гол в свои ворота. На 60-й минуте нападающий «шпор» Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Вест Хэм» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 18 очков за семь игр.

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