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Валерий Карпин ответил на вопрос, что нужно сделать «Ростову» для победы

Валерий Карпин ответил на вопрос, что нужно сделать «Ростову» для победы
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Ростовчане ушли от поражения на 90+2-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Царукян – 75'     1:1 Осипенко – 90+2'    

— Довольным я, естественно, не выгляжу, мы же не выиграли. Мы могли забивать. Например, когда мяч с линии ворот вынесли.

— Пять матчей уже без побед. Что нужно сделать «Ростову», чтобы наконец-то добыть три очка?
— Забить на один гол больше (смеётся). А как это сделать, я уже футболистам расскажу, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.

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