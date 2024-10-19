Валерий Карпин ответил на вопрос, что нужно сделать «Ростову» для победы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Ростовчане ушли от поражения на 90+2-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

— Довольным я, естественно, не выгляжу, мы же не выиграли. Мы могли забивать. Например, когда мяч с линии ворот вынесли.

— Пять матчей уже без побед. Что нужно сделать «Ростову», чтобы наконец-то добыть три очка?

— Забить на один гол больше (смеётся). А как это сделать, я уже футболистам расскажу, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.