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Флик высказался о критике президента «Барселоны» в отношении Лиги наций

Флик высказался о критике президента «Барселоны» в отношении Лиги наций
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на критические слова президента каталонского клуба Жоана Лапорты в отношении Лиги наций. Функционер ранее заявил, что «УЕФА провёл этот турнир через чёрный ход».

«Я считаю, что УЕФА, ФИФА, а также [национальные] федерации должны согласовать регламенты для решения проблем с календарём [матчей]», — приводит слова Флика Sport.es.

В матче 3-го тура группового этапа этого турнира Испания — Дания (1:0), который прошёл 12 октября, травму получил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

Лига наций УЕФА была основана в 2018 году. На текущий момент данный турнир по одному разу выигрывали сборная Португалии (2019 год), сборная Франции (2021 год) и сборная Испании (2023 год).

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