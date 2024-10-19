Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Флик высказался о критике президента «Барселоны» в отношении Лиги наций

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на критические слова президента каталонского клуба Жоана Лапорты в отношении Лиги наций. Функционер ранее заявил, что «УЕФА провёл этот турнир через чёрный ход».

«Я считаю, что УЕФА, ФИФА, а также [национальные] федерации должны согласовать регламенты для решения проблем с календарём [матчей]», — приводит слова Флика Sport.es.

В матче 3-го тура группового этапа этого турнира Испания — Дания (1:0), который прошёл 12 октября, травму получил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Лига наций УЕФА была основана в 2018 году. На текущий момент данный турнир по одному разу выигрывали сборная Португалии (2019 год), сборная Франции (2021 год) и сборная Испании (2023 год).

Материалы по теме Президент «Барселоны» выступил против турнира Лиги наций УЕФА

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: