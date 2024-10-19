Павел Погребняк: «Зениту» уже не удастся выиграть РПЛ вполноги

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Павел Погребняк поделился мыслями о конкуренции в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Экс-форвард считает, что сине-бело-голубым не удастся выиграть чемпионат вполноги.

«Очевидно, в этом сезоне конкуренция в чемпионате России возросла по сравнению с прошлым сезоном. «Зениту» уже не удастся выиграть чемпионат вполноги. В частности, это показал и недавний матч с «Краснодаром», который петербургский клуб проиграл. «Зенит» с трудом набирает очки сейчас, но тем интереснее будет чемпионат. «Зениту» исполняется 100 лет, и клуб постарается непременно выиграть золотые медали в этом историческом сезоне», — приводит слова Погребняка Metaratings.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 12 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 27 очков в 11 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», который набрал 27 очков после 11 матчей.