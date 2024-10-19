Тренер «Акрона» Тедеев: не знаю никаких пивных возможностей для восстановления

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве. Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

— Глушенков рассказал про восстановление после матча с помощью пива. Позволяете своим игрокам?

— Я не могу комментировать такие вещи. Не знаю никаких пивных возможностей для восстановления после матчей, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.