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Тренер «Акрона» Тедеев: не знаю никаких пивных возможностей для восстановления

Тренер «Акрона» Тедеев: не знаю никаких пивных возможностей для восстановления
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве. Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

— Глушенков рассказал про восстановление после матча с помощью пива. Позволяете своим игрокам?
— Я не могу комментировать такие вещи. Не знаю никаких пивных возможностей для восстановления после матчей, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

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