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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Спартак» — «Краснодар»: Ленини открыл счёт в матче на восьмой минуте

«Спартак» — «Краснодар»: Ленини открыл счёт в матче на восьмой минуте
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В эти минуты идёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'    

На восьмой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Краснодар» заработал 27 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.

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