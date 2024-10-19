«Спартак» — «Краснодар»: красно-белые пропустили второй гол перед перерывом

В эти минуты идёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Южане усилиями Виктора Са удвоили преимущество на 45-й минуте.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Краснодар» заработал 27 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.