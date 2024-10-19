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«Всё максимально по делу». Генич — о разгромном поражении «Спартака» от «Краснодара»

«Всё максимально по делу». Генич — о разгромном поражении «Спартака» от «Краснодара»
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал разгромное поражение московского «Спартака» от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Всё максимально по делу! Браво, «Краснодар», — написал Генич на своей странице в социальной сети.

В минувшей игре в составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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