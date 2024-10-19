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Мостовой: у Зиньковского нет конфликта в «Спартаке», ведь Станкович — футбольный человек

Мостовой: у Зиньковского нет конфликта в «Спартаке», ведь Станкович — футбольный человек
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможном уходе Антона Зиньковского из «Спартака».

«Удивлён ситуацией с Зиньковским. Я удивлялся даже последние матчи, почему он не играет. Скорее всего, Антон начал искать себе команду, потому что ему нужно игровое время. Он наверняка не согласен выходить на замену на 15-20 минут. Думаю, там нет никакого конфликта, потому что Станкович — футбольный человек, не раз был в таких ситуациях. Но на месте футболиста я бы тоже искал какие-то выходы из ситуации. Зиньковский последний круг прошлого сезона был лучшим в «Спартаке». Нормальная футбольная ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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