Президент «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не оплатили трансфер Веры. Мы подали иск в РФС

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что «Химки» всё ещё не выплатили сумму за переход аргентинского полузащитника Лукаса Веры в подмосковный клуб.

«Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

Однозначно, «Химки» нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги. Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», — приводит слова Еремякина Sport24.

Полузащитник Лукас Вера перебрался из «Оренбурга» в «Химки» 11 июля, подписав с клубом контракт на два сезона. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 11 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 3 млн.