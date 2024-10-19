Генич: вместе с Дзюбой в матче с «Зенитом» с поля ушёл и весь остальной «Акрон»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался, как травма нападающего Артёма Дзюбы повлияла на игру «Акрона» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5).

«Вместе с Дзюбой с поля ушёл и весь остальной состав. Какая-то инертность и робость. Совсем не похоже на «молодой и звонкий» «Акрон», – написал Генич на своей странице в социальной сети.

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы на 10-й минуте минувшего матча. Он был заменён на Жилсона Беншимола.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.