Генич: вместе с Дзюбой в матче с «Зенитом» с поля ушёл и весь остальной «Акрон»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался, как травма нападающего Артёма Дзюбы повлияла на игру «Акрона» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5).
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«Вместе с Дзюбой с поля ушёл и весь остальной состав. Какая-то инертность и робость. Совсем не похоже на «молодой и звонкий» «Акрон», – написал Генич на своей странице в социальной сети.
Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы на 10-й минуте минувшего матча. Он был заменён на Жилсона Беншимола.
После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.
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