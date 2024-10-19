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Директор Минспорта Замбии высказался о возможном товарищеском матче со сборной России

Директор Минспорта Замбии высказался о возможном товарищеском матче со сборной России
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Директор Министерства молодёжи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу отреагировал на возможный товарищеский матч с национальной командой России.

«Да, в нашу федерацию обратились коллеги из РФС о возможности проведения товарищеской игры. На данный момент мы всё ещё обсуждаем этот вопрос. Окончательное решение пока не принято. Мы находимся на той стадии, когда ещё взаимодействуем. Это была бы неплохая идея. Матч был бы хорош для развития футбола как с нашей, так и с российской стороны.

Что я думаю о сборной России? Она хороша. Я много следил за ней, особенно в прошлом. Желаю им всего наилучшего, но они также должны стать сильнее, мы от них этого ждём. Знаю, что им, возможно, будет нелегко победить такие команды, как Испания и Португалия. Но это хорошая команда», — приводит слова Зулу «Советский спорт».

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Замбии — 92-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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