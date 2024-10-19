Игрок «Спартака» Умяров пропустит следующий матч команды в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров пропустит выездной матч 13-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за дисквалификации. Предупреждение, полученное игроком в матче 12-го тура с «Краснодаром», стало для россиянина четвёртым в нынешнем розыгрыше чемпионата России, что ведёт к автоматическому отстранению футболиста на одну игру.

Встреча между красно-белыми и южанами в эти минуты проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Наиль Умяров вышел в основе красно-белых.