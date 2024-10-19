Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров пропустит следующий матч команды в РПЛ

Игрок «Спартака» Умяров пропустит следующий матч команды в РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров пропустит выездной матч 13-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за дисквалификации. Предупреждение, полученное игроком в матче 12-го тура с «Краснодаром», стало для россиянина четвёртым в нынешнем розыгрыше чемпионата России, что ведёт к автоматическому отстранению футболиста на одну игру.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'    

Встреча между красно-белыми и южанами в эти минуты проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Наиль Умяров вышел в основе красно-белых.

Материалы по теме
Абена совершил чудовищный привоз! «Краснодар» легко разбирается со «Спартаком»! LIVE
Live
Абена совершил чудовищный привоз! «Краснодар» легко разбирается со «Спартаком»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android