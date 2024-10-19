«Наш чемпионат очень загадочный». Экс-тренер «Локо» Юрий Сёмин — об РПЛ

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями после возвращения игроков Российской Премьер-Лиги в расположение клубов из октябрьской паузы на международные товарищеские матчи.

«Во время паузы на сборные большое внимание к себе привлекли европейские команды, которые провели много интересных матчей. В том числе Англия и Франция. Но, естественно, наш чемпионат очень загадочный, так что я ждал его с нетерпением», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», у которого 29 очков после 12 сыгранных матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 27 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 27 очков.