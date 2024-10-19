Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш чемпионат очень загадочный». Экс-тренер «Локо» Юрий Сёмин — об РПЛ

«Наш чемпионат очень загадочный». Экс-тренер «Локо» Юрий Сёмин — об РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями после возвращения игроков Российской Премьер-Лиги в расположение клубов из октябрьской паузы на международные товарищеские матчи.

«Во время паузы на сборные большое внимание к себе привлекли европейские команды, которые провели много интересных матчей. В том числе Англия и Франция. Но, естественно, наш чемпионат очень загадочный, так что я ждал его с нетерпением», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», у которого 29 очков после 12 сыгранных матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 27 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший также 27 очков.

Материалы по теме
Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко
Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android