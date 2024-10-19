«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей

Футбольный клуб «Краснодар» не проигрывает в РПЛ с мая 2024 года, когда уступил «Спартаку» (0:1).

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». Таким образом, южане не проигрывают уже 14 матчей в РПЛ (12 — в этом сезоне, два — в прошлом).

«Краснодар» заработал 30 очков и на данный момент располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.