Валерий Кечинов: очень жалко, что Станкович не находит общего языка с Зиньковским

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ситуацию с игровым временем футболиста красно-белых Антона Зиньковского. Антон не попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Меня удивляет ситуация с Зиньковским. Всё-таки это хорошего уровня футболист. У него ещё есть потенциал. Антон — креативный футболист. Когда он на поле, от него всегда исходит опасность и интересные ходы. Мне очень жалко, что Станкович не находит с ним общего языка. Жаль отпускать из команды футболистов подобного уровня, если такая ситуация произойдёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.