«Динамо» Махачкала — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.