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«Химки» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в начале второго тайма

«Химки» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев.

После 11 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали восемь очков и на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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