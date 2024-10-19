«Краснодар» в гостях разгромил «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара».

В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.