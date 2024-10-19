Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Краснодар, результат матча 19 октября 2024, счет 0:3, 12-й тур РПЛ

«Краснодар» в гостях разгромил «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android