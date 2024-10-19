Мостовой — Батракову: футбол — это всё, что тебе надо делать, обеспечит на всю жизнь

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков — молодец. Главное — не зазвездиться. За свою жизнь я видел много перспективных футболистов. Главное, чтобы в его окружении были люди, которые скажут: «Дружок, футбол — это всё, что тебе нужно делать. И он тебя обеспечит на всю жизнь». Пусть трудится и играет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с начала этого года. Контракт футболиста действует до конца июня 2027 года. На сегодняшний день трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.