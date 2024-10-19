Защитник «Локомотива» Самошников пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом»

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Защитник «Локомотива» Илья Самошников получил жёлтую карточку на 63-й минуте игры 12-го тура РПЛ с «Химками». Таким образом, Самошников пропустит следующий матч «Локомотива» в РПЛ с «Зенитом». Встреча «Химки» — «Локомотив» проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в игре — 2:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Это предупреждение стало четвёртым для Самошникова в текущем сезоне РПЛ.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 11 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали восемь очков и на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.