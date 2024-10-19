Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Николич прибыл с большим фингалом под глазом на матч с махачкалинским «Динамо»

Тренер ЦСКА Николич прибыл с большим фингалом под глазом на матч с махачкалинским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич приехал с фингалом под глазом на матч 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Фото: «Первый спорт»

По сведениям телеграм-канала «Первый спорт», во время паузы на матчи сборных на одной из тренировок в сербского тренера случайно врезался один из футболистов армейцев. Это произошло ещё в начале недели.

Игра махачкалинцев и москвичей пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Динамо» Мх — ЦСКА. Николич напрасно ждёт от Пьянича чуда
«Динамо» Мх — ЦСКА. Николич напрасно ждёт от Пьянича чуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android