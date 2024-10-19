Тренер ЦСКА Николич прибыл с большим фингалом под глазом на матч с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич приехал с фингалом под глазом на матч 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 октября.

Фото: «Первый спорт»

По сведениям телеграм-канала «Первый спорт», во время паузы на матчи сборных на одной из тренировок в сербского тренера случайно врезался один из футболистов армейцев. Это произошло ещё в начале недели.

Игра махачкалинцев и москвичей пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке.