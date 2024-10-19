«Байер» одержал волевую победу в матче 7-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом»

Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» из Леверкузена и «Айнтрахт» из Франкфурта. Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом (Мюнхен). «Байер» одержал победу со счётом 2:1.

На 16-й минуте нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш открыл счёт. Затем, спустя девять минут, ответный мяч «Байера» забил полузащитник Роберт Андрих. Окончательный результат в игре на 72-й минуте установил форвард Виктор Бонифасе — 2:1.

После семи сыгранных матчей «Байер» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 14 очков. «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 13 очков.