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«Байер» одержал волевую победу в матче 7-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом»

«Байер» одержал волевую победу в матче 7-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом»
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Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» из Леверкузена и «Айнтрахт» из Франкфурта. Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом (Мюнхен). «Байер» одержал победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Мармуш – 16'     1:1 Андрих – 25'     2:1 Бонифасе – 72'    

На 16-й минуте нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш открыл счёт. Затем, спустя девять минут, ответный мяч «Байера» забил полузащитник Роберт Андрих. Окончательный результат в игре на 72-й минуте установил форвард Виктор Бонифасе — 2:1.

После семи сыгранных матчей «Байер» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 14 очков. «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 13 очков.

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