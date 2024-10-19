«Локомотив» неожиданно уступил «Химкам» в матче 12-го тура РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Химки» одержали победу в матче со счётом 2:0.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.